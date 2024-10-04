حزب الله: العدو أغار على فرق الدفاع المدني بالهيئة الصحية الإسلامية.. نطالب الحكومة والمؤسسات إدانة هذا العمل البربري

أعلنت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" في بيان ان "" العدو الصهيوني يواصل جرائمه الإرهابية ضدّ الإنسانية، فبعد غاراته الوحشية التي أدت إلى تدمير العشرات من المباني السكنية في الضاحية الجنوبية ليل أمس، تقوم طائراته بالإغارة على فرق الدفاع المدني التي تعمل على إزالة الركام وانتشال المصابين، وقد أدت هذه الغارات إلى استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وجرح عدد آخر منهم."



وطالبت "الحكومة اللبنانية والمؤسسات الدولية المعنية إدانة هذا العمل البربري والمخالف لكل الأعراف الإنسانية والقرارات الدولية وفعل ما يمكن فعله للسماح لهذه الفرق الإنسانية من القيام بواجباتها الإنسانية الإنقاذية".

