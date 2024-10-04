مسؤولة في مفوضية الأمم المتحدة: 900 ملجأ حكوميّ في لبنان معظمهم امتلأ

امتلأ معظم 900 ملجأ حكوميّ في لبنان، وفق ما أعلنت مسؤولة في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.ولفتت إلى أنّ عددًا متزايدًا من الفارين من القصف الإسرائيليّ ينامون في العراء.وقالت المتحدثة باسم المفوضية في إفادة صحافية في جنيف إنّ معظم الملاجئ الحكومية وعددها 900 تقريبًا في لبنان لم يعد فيها طاقة استعابية.وأضافت: "مع قدوم الشتاء، تشعر المفوضية بالقلق من أنّ أحوال المتضررين من تصاعد الصراع ستتدهور."