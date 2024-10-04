أبو فاعور: المطلوب طرح صيغة وطنية للخروج من الأزمة..معوّض: هذه المرحلة لا تحمل رئيس جمهورية "ابو ملحم"

اكد النائب وائل أبو فاعور، اليوم الجمعة، بعد لقاء كتلة "تجدد" و"اللقاء الديمقراطي": "اختبرنا بعض الأفكار الايجابية وقاعدة القناعة تتوسّع من أجل المساعي المبذولة لوقف اطلاق النار وكسر الجمود الرئاسي، وأملنا في تحويل الأفكار إلى مبادرة وطنية شاملة ونستدرج مبادرة خارجية لوقف الحرب في لبنان والمطلوب طرح صيغة وطنية للخروج من الأزمة".



وأضاف أبو فاعور، "حزب الله أبلغ رئيش مجلس النواب نبيه برّي، قبل اغتيال امين عام حزب الله حسن نصرالله، تفويضه بشكل كامل في مسألة لجم العدوان الإسرائيلي وانتخاب رئيس".



وقال معوض بعد اللقاء: " النقاش كان مثمراً تصارحنا في ما يخص مشهد عين التينة وأعطيت أبو فاعور رأيي الذي سبق وعبّرت عنه بأنّ المشهد كان ناقصاً ووجوب تصحيح المسار ويتحول المشهد الى وطني واولويتنا وقف الحرب وهذه المرحلة لا تحمل رئيس جمهورية "ابو ملحم"".















