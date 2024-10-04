جهاد الصمد بعد لقائه ميقاتي: اصبح لدينا في الضنية حتى يوم امس 10 آلاف نازح

اعلن النائب جهاد الصمد بعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي انه اصبح لدينا في منطقة الضنية حتى يوم امس 10 آلاف نازح موزعين كالآتي: ألف نازح في مراكز الإيواء وتسعة الاف نازح يقيمون في شقق معظمها تم تقديمها لاستقبال الوافدين، مشيرا الى اننا مقبلون على واقع صعب جدا خصوصا أننا على مشارف فصل الشتاء.



أضاف: " هناك بعض الأفكار التي تساعد النازحين ومن بينها العمل لقيام مطابخ مركزية في المناطق لتأمين وجبات الطعام لهم وهذا يساعد على التأكد من سلامة هذه الوجبات، كما تمنيت على دولة الرئيس ان تكون هناك نقاط ثابتة للجيش في هذه الظروف خصوصاً في مناطق قريبة من مراكز الإيواء التي تضم أعدادا كبيرة من النازحين. كما أبلغت دولته إن مفوضية اللاجئين تراجع القائمقامين في الأقضية من اجل تخصيص عشرة في المئة في مراكز الإيواء لاستقبال النازحين السوريين، وهذا الأمر مخالف لتوجهات السلطة اللبنانية، وتشير المعلومات الى ان هناك 260 ألف سوري حتى الأمس عادوا الى بلادهم، وقد أبلغني الرئيس ميقاتي ان وزارة الشؤون الاجتماعية مكلفة بهذا الموضوع بالتنسيق مع المفوضية لتأمين مراكز إيواء خاصة بهم خارج مراكز الإيواء المفتوحة حاليا لاستقبال النازحين من المناطق اللبنانية".



وأشار ردا على سؤال بأن الحل الذي كان على قاب قوسين من الوصول اليه في الأمم المتحدة والذي انقلبت عليه إسرائيل واميركا في آخر لحظة كان يؤمن وقف إطلاق النار في سبيل الوصول إلى تطبيق القرار1701 على الطرفين، فلا يتوجب على لبنان تطبيق هذا القرار فقط بل على العدو إلاسرائيلي أيضا تطبيقه، وكلنا نعرف حجم الاختراقات التي تقوم بها إسرائيل لهذا القرار، والمعتدى عليه دائما كانت الدولة اللبنانية" .

