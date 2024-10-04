الأبيض تسلم في المطار شحنة أدوية ومستلزمات طبية أممية بدعم من الإمارات

تسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الابيض في مطار رفيق الحريري الدوليّ، شحنة مساعدات أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



وأوضح الأبيض، استقبال شحنة من المساعدات المتضمنة مستلزمات وأدوية طبية لجرحى الحرب.



ولفت إلى أنّها تحضرت من منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.



وشدّد على أنّ هذه الشحنة تأتي في وقت مهم جدًا، بالتزامن مع الاعتداءات الاسرائيلية التي تحصل على لبنان.



وقال: "تشكل رسالتين مهمتين:

الرسالة الأولى هي من الاشقاء والأصدقاء وتقول له إنك لست وحيدًا في مواجهة هذا العدوان. ونحن واقفون الى جانب شعبك سواء كان من الجرحى او النازحين بكل ما يحتاجونه.



أما الرسالة الثانية، فهي المساعدة المادية في وسط هذه الازمة حتى يستطيع القطاع الصحي او الاغاثي القيام بواجباته."



وأعلن أنّه سيكون هناك أيضًا، جسر جويّ من دولة الإمارات العربية المتحدة الى لبنان.



وأوضح أنّها ستصل بعد ظهر اليوم طائرة محملة بـ55 طنًا من المساعدات، "كما هناك طائرات أخرى ستصل وتنقل مساعدات من سلوفاكيا وبولندا وغيرها".