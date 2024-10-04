إسرائيل تقول إنها ضربت أهدافا لحزب الله "محاذية" للحدود بين لبنان وسوريا

اكد الجيش الإسرائيلي الجمعة ان طائراته الحربية أغارت على أهداف لحزب الله قرب المعبر الحدودي الرئيسي بين لبنان وسوريا ليلا.



وأوضح الجيش في بيان أن "مواقع منشآت محاذية لمعبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان ضربت الليلة الماضية". وكانت مصادر رسمية لبنانية تحدثت الجمعة عن غارة إسرائيلية في منطقة المصنع في شرق لبنان أدت إلى قطع الطريق الدولية.

