عرقجي: ندعم مساعي لبنان للتصدي لجرائم اسرائيل

أكّد وزير خارجية ايران عباس عرقجي دعم مساعي لبنان للتصدي لجرائم الكيان الاسرائيلي، كما أكد وقوف ايران إلى جانبه والى جانب المقاومة.



وقال عرقجي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة: "واثقون من أنّ جرائم اسرائيل سوف تبوء بالفشل كما سابقًا".



وشدد على ان وجوده اليوم في بيروت خير دليل على أنّ ايران تقف كما كانت دائما إلى جانب "حزب الله" وتدعم الشيعة والشعب اللبنانيّ كاملًا.



وعن الهجوم الايراني على اسرائيل، أكد عرقجي أن هذا الهجوم كان دفاعًا مشروعًا عن النفس بناء على مبادئ ميثاق الامم المتحدة.



ولفت الى أن ايران لم نستهدف سوى المراكز العسكرية والامنية للكيان.



وقال: "لا خطة لدينا في الاستمرار إلا في حال قررت إسرائيل استكمال عدوانها".



وأضاف: "في حال اتخذت إسرائيل أي خطوة ضدنا ردنا سيكون أقوى ومتناسبًا ومدروسًا بشكل كامل".