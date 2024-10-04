ميقاتي تلقى اتصالين من وزيري الخارجية المصري والاردني... وتأكيد على دعم لبنان

جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تأكيد دعم مصر الكامل والمستمر للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية والتي نتج عنها مئات الضحايا من المدنيين.



وشدد عبد العاطي في اتصال مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على أن مصر تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.



وأكد على"أن مصر تدعم مؤسسات الدولة اللبنانية التي تضطلع بمسؤوليات دقيقة في ظل ظروف عصيبة وفي مقدمتها رئاسة مجلس النواب ورئيس الحكومة والجيش اللبناني فضلاً عن المؤسسات الأمنية اللبنانية"، لافتا الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسياعطى توجيهاته لتقديم كل الدعم الممكن لإغاثة الشعب اللبناني ومساعدة أجهزة ومؤسسات الدولة اللبنانية على القيام بدورها على أكمل وجه.



وزير خارجية الاردن



كما تلقى ميقاتي اتصالا من وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، مجددا "تأكيد وقوف المملكة الاردنية المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه ورفض العدوان الإسرائيلي عليه".



ونقل إلى ميقاتي توجيهات الملك عبدالله الثاني"بتقديم كل المساعدات الممكنة للبنان الشقيق في مواجهة تبعات الحرب عليه، ودعم جهوده المستهدفة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار".



وشدد الصفدي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ القرار 1701، ودعم الموقف اللبناني الذي عبر عنه الرئيس ميقاتي والذي أكد فيه استعداد لبنان تطبيق القرار 1701 وإرسال الجيش إلى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب ودعوة مجلس النواب للانعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية.



وشدد الصفدي على ضرورة تكثيف كل الجهود الدولية فوراً لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والذي يشكل وقف العدوان على غزة خطوته الأولى.



وزير الخارجية

كما اطلع ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الموجود في واشنطن على نتائج الاتصالات الديبلوماسية التي يجريها لوقف العدوان الاسرائيلي.