وصول طائرة مساعدات من الجمهورية الرومانية تحمل مواد غذائية

وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي اليوم، طائرة مساعدات تحمل مواد غذائية مقدّمة هبة من الجمهورية الرومانية.



وجرى تسلّم الهبة بحضور ممثل العماد قائد الجيش والملحق العسكري الروماني.