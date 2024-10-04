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سفارة بريطانيا: حزمة إنسانية بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لدعم آلاف النازحين والمتضررين

أخبار لبنان
2024-10-04 | 09:02
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سفارة بريطانيا: حزمة إنسانية بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لدعم آلاف النازحين والمتضررين
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سفارة بريطانيا: حزمة إنسانية بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لدعم آلاف النازحين والمتضررين

أعلنت السفارة البريطانية في لبنان أن "المملكة المتحدة تعزز دعمها الإنسانيّ للبنان بمبلغ إضافي قدره 10 ملايين جنيه إسترليني للاستجابة للنزوح الجماعي للناس، فضلا عن العدد المتزايد من الضحايا المدنيين".

ولفتت الى أن "التمويل يأتي في الوقت الذي تواصل فيه المملكة المتحدة حث جميع المواطنين البريطانيين على مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، ووقف فوري لإطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل. ومن شأن وقف إطلاق النار أن يوفر المساحة اللازمة لإيجاد حل سياسي يتماشى مع القرار 1701 ويمكّن المدنيين من كلا الجانبين من العودة إلى ديارهم".

وأشارت الى أن "حزمة المساعدات تستجيب للمخاوف الخطيرة في شأن النقص الواسع النطاق في المأوى وانخفاض فرص الحصول على الخدمات واللوازم الأساسية بما في ذلك التعليم والمياه النظيفة والرعاية الصحية. وسيتم تسليمها من خلال شركاء متعددي الأطراف موثوق بهم ولهم وجود قوي في تقديم المساعدات داخل لبنان".

وقال البيان أن "هذا الإعلان يأتي في أعقاب الحزمة الإنسانية التي بلغت قيمتها 5 ملايين جنيه إسترليني تم تسليمها من خلال اليونيسف لدعم الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية وإمدادات التغذية".

ولفت الى أن "الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة، والذي تعد المملكة المتحدة من أكبر المانحين له، خصص هذا الأسبوع 7.6 مليون جنيه إسترليني للاستجابة للاحتياجات العاجلة المتعلقة بالنزاع والنزوح في لبنان".

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