حمية بعد لقائه بري: من الواضح اننا في الطريق نحو حصار جوي وبري

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الاوضاع العامة والمستجدات ولاسيما تلك المتصلة بالمرافق البرية والجوية والبحرية وسير عملها خلال لقائه وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية.



وقال حمية بعد اللقاء: "في ظل الاوضاع الراهنة والعدوان الاسرائيلي على لبنان، وضعنا الرئيس بري بصورة العمل في جميع المرافق البرية والبحرية والجوية وأولها مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي والاليات المعتمدة حاليا الى المرافق البحرية جميعاً من خلال إستيراد وتصدير البضائع وخصوصا والمواد الغذائية التي هي القوت اليومي للشعب اللبناني، الى المعابر البرية التي كان آخرها فجر اليوم قصف معبر المصنع الذي هو المعبر الاساسي بين لبنان وسوريا والذي هو الان ممر إنساني".



ولفت الى أن هناك حسب البيانات نحو 70,000 مواطن عبروا المصنع الى سوريا، على المجتمع الدولي ان يقف أمام مسؤوليات كبيرة، المسؤوليات الاخلاقية والدولية والمواثيق الدولية".



وقال: "من الواضح اننا في الطريق الى حصار جوي وبري، سائلا: "اين المجتمع الدولي من هذا؟".