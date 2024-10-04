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افرام التقى الجميل: الحل في وقف إطلاق النار وتطبيق الـ1701
أخبار لبنان
2024-10-04 | 10:02
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افرام التقى الجميل: الحل في وقف إطلاق النار وتطبيق الـ1701
بحث رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مكتبه في بكفيا مع النائب نعمت افرام في الوضع الراهن وكيفية انقاذ لبنان بعد التطورات الخطيرة الأخيرة وشارك في اللقاء النائب الياس حنكش.
واعتبر افرام بعد اللقاء، أن الهم الأول اليوم هو كيفية الخروج من هذه المرحلة والعودة بسرعة الى الهدوء والى وقف إطلاق النار وهو قضية أساسية ولاسيما أن هذه الحرب الدائرة لم يقررها مجلس النواب ولم يتم التصويت عليها ونعتبر ان مصلحة أبناء الوطن هي فوق كل اعتبار ولذلك يجب ان يطبق وقف إطلاق النار فوراً.
وشدد افرام على ان على الجميع ان يطالب بتنفيذ الـ1701، لأن الوضع لم يعد يحتمل مع مليون و300 ألف نازح حتى هذه اللحظة والشتاء على الأبواب والمدارس مقفلة ومسؤولية جيل بكامله على كاهلنا ويجب ان يتم اتخاذ قرارات كبيرة.
واكد ان الجميع يقف بمساندة القرارات التي تصدر عن الشرعية اللبنانية ومجلس النواب ومجلس الوزراء المستقيل الذي يتوجب عليه ان يعلن أمام الملء، اننا نريد وقفاً لإطلاق النار وتطبيق القرار 1701 والدخول الى انتخاب رئيس وانتظام عملية اخذ القرار في لبنان.
وقال: "وآن الأوان لهذا الزمن ان يبدأ فالخطر كبير وهذا هو الحل".
وأضاف: "بوجود كل طفل وعائلة تنام على الطريق اليوم ولا يعرف ما هو مستقبله علينا ان نقول اننا نريد وقف الجنون وعلينا ان ندرك أن مصلحة لبنان فوق كل اعتبار وفوق كل قضية، فالشعب اللبناني دفع الكثير من الأثمان وتألم كثيراً، واليوم علينا ان نفكر في مصلحة بلادنا".
ورداً على سؤال حول الملف الرئاسي، اعتبر افرام ان هناك شيئاً تغير في الشهرين الماضيين يحتم تغييراً في الأداء وسرعة في الحركة ولمسنا هذا الشيء وان انتخاب رئيس بالمواصفات التي تشكل أولوية لدى اللبنانيين اليوم وهي كيفية الا يتم استفزاز أحد ولكن في الوقت نفسه ننظر الى المستقبل في عيون أبنائنا.
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أسرار الصحف 04-10-2024
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