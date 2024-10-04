بيرم من عين التينة: المعركة ليست على أشياء مختلف عليها لكنّها معركة وجود

أكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنّ ما يحصل من عدوان اسرائيليّ على لبنان هو معركة و"المعركة ليست على أشياء مختلف عليها لكنها معركة وجود".



وقال بعد لقائه الرئيس بري: "إمّا أن نكون موجودين وإمّا أن نكون أعزّاء وكرماء وإمّا أن نكون مستعبدين لهذا المجرم نتنياهو الذي أخذ قرار الإعدام والإغتيال في إهانة للضمير العالميّ والقانون الدوليّ من قلب الأمم."



وأوضح بيرم أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري وضعه في اجواء المبادرة او النداء الذي صاغه مع الرئيس ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط ويجب ان يمتد الى كل اللبنانيين.



وشدّد على أنّ لبنان في لحظة يحتاج فيها إلى التضامن الوطنيّ، إذ إنّ لبنان بحاجة الى كل ابنائه.



كما أكّد أنّ التضامن والوحدة شرطان أساسيان للإستفادة من زخم الميدان.



وقال: "لا خيار لنا الا بالصمود والإنتصار وبحكمة الرئيس بري وحكمة الحكماء نستطيع ان ندمج بين التضحيات ونصوغها بمبادرات تصنع العزة للبنان والإنتصار ولا نسمح للمجرم السادي بشرق أوسط جديد ، فالشرق الاوسط لأهله والمنطقة لأبنائها ولا يصنع العزة الا أبناؤها."