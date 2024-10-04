الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بيرم من عين التينة: المعركة ليست على أشياء مختلف عليها لكنّها معركة وجود

أخبار لبنان
2024-10-04 | 10:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيرم من عين التينة: المعركة ليست على أشياء مختلف عليها لكنّها معركة وجود
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بيرم من عين التينة: المعركة ليست على أشياء مختلف عليها لكنّها معركة وجود

أكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنّ ما يحصل من عدوان اسرائيليّ على لبنان هو معركة و"المعركة ليست على أشياء مختلف عليها لكنها معركة وجود".

وقال بعد لقائه الرئيس بري: "إمّا أن نكون موجودين وإمّا أن نكون أعزّاء وكرماء وإمّا أن نكون مستعبدين لهذا المجرم نتنياهو الذي أخذ قرار الإعدام والإغتيال في إهانة للضمير العالميّ والقانون الدوليّ من قلب الأمم."

وأوضح بيرم أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري وضعه في اجواء المبادرة او النداء الذي صاغه مع الرئيس ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط ويجب ان يمتد الى كل اللبنانيين.

وشدّد على أنّ لبنان في لحظة يحتاج فيها إلى التضامن الوطنيّ، إذ إنّ لبنان بحاجة الى كل ابنائه.

كما أكّد أنّ التضامن والوحدة شرطان أساسيان للإستفادة من زخم الميدان.

وقال: "لا خيار لنا الا بالصمود والإنتصار وبحكمة الرئيس بري وحكمة الحكماء نستطيع ان ندمج بين التضحيات ونصوغها بمبادرات تصنع العزة للبنان والإنتصار ولا نسمح للمجرم السادي بشرق أوسط جديد ، فالشرق الاوسط لأهله والمنطقة لأبنائها ولا يصنع العزة الا أبناؤها."

أخبار لبنان

آخر الأخبار

التينة:

المعركة

أشياء

مختلف

عليها

لكنّها

معركة

LBCI التالي
أسرار الصحف 04-10-2024
أدرعي: أنتم موجدون في القرب من منشآت لحزب الله فاخلوا هذا المبنى والمباني المجاورة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-08-01

نصر الله: المعركة مع العدو دخلت مرحلة جديدة ومختلفة وعليه أن ينتظر غضب الشرفاء وثأرهم للدماء المظلومة كلها

LBCI
خبر عاجل
2024-09-30

الشيخ نعيم قاسم: المعركة قد تكون طويلة والخيارات مفتوحة أمامنا ومستعدون إذا دخل جيش العدو برا فقوات المقاومة جاهزة للالتحام البري

LBCI
خبر عاجل
2024-09-30

نعيم قاسم: ما نقوم به هو الحد الأدنى كجزء من خطة متابعة المعركة والعدو الإسرائيلي لن يحقق أهدافه وسنخرج منتصرين من هذه المعركة

LBCI
أخبار دولية
2024-09-26

متحدث: قطر ليست على علم بوجود إرتباط مباشر بين محادثات وقف إطلاق النار في لبنان وغزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:06

ياسين يستقبل طائرة إماراتية محمّلة بمواد اغاثية: نشكر الشيخ زايد على المساعدات العاجلة

LBCI
أخبار لبنان
13:03

أدرعي: طائرات حربية تهاجم على مدار الساعات الماضية عشرات الأهداف التابعة لـ"حزب الله"

LBCI
أخبار لبنان
13:03

أدرعي: كل مركبة يُثبت أن عليها "مخرب مسلح" سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:57

مقدمة النشرة المسائية 4-10-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:08

عرقجي: ندعم مساعي لبنان للتصدي لجرائم اسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
02:38

مشاهد صباحيّة للدمار في الضاحية الجنوبية بعد سلسلة غارات ليل أمس (فيديوهات)

LBCI
فنّ
15:55

"حضرتك ما أخطأتيش حضرتك ارتكبتي خطيئة"... بعد الهجوم الذي تعرضت له يسرا ترد: في ناس كل غرضها تحوير مضمون الكلام!

LBCI
آخر الأخبار
08:36

وزير الأشغال علي حمية لـ"الجزيرة": نناشد المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته لحماية المعابر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:06

لقاءات عرقجي في لبنان مستمرة...

LBCI
أمن وقضاء
09:37

نازحون غير لبنانيين يعانون من تداعيات العدوان الاسرائيليّ

LBCI
أخبار لبنان
09:07

مبادرات في بكفيا لاحتواء النازحين...

LBCI
أمن وقضاء
08:52

صور لم تسلم من العدوان الاسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:50

المدارس تغصّ بالنازحين...اليكم الصورة

LBCI
أخبار دولية
08:46

خامنئي يدافع عن هجوم حماس في السابع من تشرين أيلول.. إنّه مشروع وطبيعيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:43

بحثٌ في الاوضاع الراهنة بين ميقاتي وعرقجي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:40

بعدما استهدفت إسرائيل طريق المصنع... هكذا يفرّ الناس من لبنان إلى سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:38

اليكم المشهد من الداخل الاسرائيليّ...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
04:47

دخول الجيش الاسرائيلي الى كفركلا وتفتيشه المنازل كما يزعم (فيديوهات)

LBCI
أخبار لبنان
02:38

مشاهد صباحيّة للدمار في الضاحية الجنوبية بعد سلسلة غارات ليل أمس (فيديوهات)

LBCI
خبر عاجل
18:48

نيويورك تايمز عن 3 مسؤولين إسرائيليين: الغارات استهدفت اجتماعًا لكبار قادة حزب الله بينهم هاشم صفي الدين

LBCI
أخبار لبنان
02:13

الجيش الاسرائيلي يوجه انذاراً إلى سكان قرى جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
16:01

أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا

LBCI
خبر عاجل
04:25

أ.ف.ب: مصدر مقرب من حزب الله يقول إن السيد نصرالله دُفن "موقتاً كوديعة" في مكان "سري"

LBCI
أخبار لبنان
17:53

ادرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا

LBCI
أخبار لبنان
18:39

أدرعي: أنتم موجدون في القرب من منشآت لحزب الله فاخلوا هذا المبنى والمباني المجاورة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More