أبو فاعور من البترون: لا نملك القرار بوقف إطلاق النار والوحيد الذي يضغط على الزناد هو "المجرم" نتنياهو

أكّد النائب وائل أبو فاعور أنّ لبنان كله مستهدف في العدوان الإسرائيليّ.



وشدّد بعد لقائه رئيس التيار الوطنيّ الحر جبران باسيل، في البترون، على وجوب أن تكون الجهود منصبة على الخروج من هذا العدوان.



ولفت إلى أنّ إسرائيل لا تميّز بين لبنانيّ وآخر وأنّ النزوح يشكل ضغطًا على اللبنانيين جميعهم.



وقال: "وضعنا بعض الأسس المشتركة والتشاور مستمر، للوصول في الاسبوع المقبل إلى خلاصات."



وشدّد على وجوب أن يحظى الجهد الوطنيّ موافقة الجميع.



وأوضح "أنّنا لا نملك القرار بوقف إطلاق النار والوحيد الذي يضغط على الزناد هو "المجرم" نتنياهو ولبنان لا يريد الحرب ويريد تطبيق الـ1701."



وقال: "نحاول أن نقدم مستندًا داخليًا وطنيًا فربما من خلاله يتكوّن موقف وطنيّ بوقف الحرب."