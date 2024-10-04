سلام عرض مع السفيرة القبرصية التطورات وتأمين المساعدات الإغاثية

زار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام قبل ظهر اليوم سفيرة قبرص في لبنان ماريا حجي تيودوسيو في مقر السفارة باليرزة ضمن اطار التحرك تجاه الدول العربية والإقليمية وإبقاء خطوط التواصل مفتوحة لاطلاعهم على آخر مستجدات الوضع الراهن والوقوف على معطياتهم ودعمهم على كافة الصعد حيث أمكن في ظل الاعتداءات الاسرائيلية.



وشكر سلام، بحسب بيان لمكتبه، السفيرة القبرصية على تسهيل عمليات استقبال اللبنانيين الذين فضلوا مغادرة الوطن موقتا نظرا للاعتداءات الاسرائيلية المتصاعدة على لبنان، باعتبار ان قبرص بلد جار صديق وقريب"، واطلع منها على خطة الحكومة القبرصية لدعم إجلاء مواطني الاتحاد الأوروبي وغيرهم من الأجانب تحت وطأة التصعيد العسكري.



كما شكر السفيرة القبرصية على مساهمة الاتحاد الاوروبي ككل في كل الجهود التي يبذلها الاتحاد في دعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة، ومنها المساعدات الإنسانية للبنان التي وصلت حتى اليوم لأكثر من 104 ملايين يورو (نحو 115 مليون دولار) هذا العام.



وأطلعها على الوضع العام في البلد لا سيما ضرورة تأمين مساعدات انسانية واماكن لائقة للاهالي التي تتعرض مناطقهم لاعتداءات اسرائيلية وتلبية احتياجاتهم اليومية، باحثًا في سبل دعم وتجهيز اماكن الإيواء التي فتحت الابواب لاستقبالهم من مدارس ومبان لا سيما فندق "كواليتي ان" في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس والذي يقع على مساحة مليون متر في خدمة الاهالي النازحين.



من جهتها، أكدت السفيرة القبرصية وقوف بلادها الى جانب الدولة والشعب اللبناني، مؤكدةً ان الدعم الانساني وتأمين طريق آمن لمن يريد المغادرة من اهتمامات نيقوسيا والحكومة القبرصية.