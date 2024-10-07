قائد القيادة الوسطى الأميركية أجرى محادثات في إسرائيل تمحورت على إيران ولبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قائد القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" الجنرال مايكل كوريلا قام بزيارة لإسرائيل لإجراء "تقييم للوضع" تمحور على التحديات التي تطرحها إيران ولبنان.



وجاء في بيان صادر عن الجيش أن "زيارة الجنرال كوريلا تمحورت على المسائل الأمنية الراهنة، مع التركيز على إيران وعلى الجبهة الشمالية" مع حزب الله، بدون أن يحدد متى وصل كوريلا إلى إسرائيل.