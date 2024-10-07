أدرعي: تحذير عاجل لسكان القرى التالية في جنوب لبنان

حذّر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي سكان القرى في جنوب لبنان: "صربين, مروحين, شيحين,ام التوت, ام توته, بستان, الزلوطية, يارين, الضهرية, مطمورة, الجبّين, طير حرفا, أبو شاش, علما الشعب, الناقورة, عين شمع وراس الباضة, مجدل زون, المنصوري, المقصبة, مزرعة بيوت السياد, السماعية, رشيدية, عين بعال, البازوريه, الحنيّة".



وقال "نشاط حزب الله يجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة، وجيش الدفاع لا يريد المساس بكم. من أجل سلامتكم يجب عليكم إخلاء منازلكم فوراً والتحرك فورا شمالي نهر الاولي."



واضاف "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته او أسلحته يعرض حياته للخطر، انتبهوا - ممنوع عليكم التوجه جنوباً. اي تحرك لجهة الجنوب يعرض حياتكم الى الخطر. سوف نخبركم متى عليكم العودة الى منازلكم عندما يحين الوقت لذلك".