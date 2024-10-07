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الصفدي يلتقي قائد الجيش.. وتشديد على تطبيق القرار ١٧٠١

أخبار لبنان
2024-10-07 | 06:27
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الصفدي يلتقي قائد الجيش.. وتشديد على تطبيق القرار ١٧٠١
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الصفدي يلتقي قائد الجيش.. وتشديد على تطبيق القرار ١٧٠١

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال لقائه قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقوف الأردن المطلق مع لبنان الشقيق، وأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه ومؤسساته، ورفض الأردن للعدوان الإسرائيلي على لبنان وسيادته، وضرورة تكثيف الجهود لضمان تطبيق القرار ١٧٠١، إضافة إلى تقييم الاحتياجات الإنسانية التي يحتاجها لبنان الشقيق، وضرورة إيصال مساعدات إنسانية فورية وكافية إليه.

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