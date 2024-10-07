ياسين من السراي: لجنة الطوارئ أقرت آلية توزيع المساعدات العينية

أعلن الوزير ناصر ياسين من السراي الحكومي ان " لجنة الطوارئ أقرت آلية توزيع المساعدات العينية التي أرسلتها الدول الصديقة بالتعاون مع المحافظين، وستُنشر المستندات والمعلومات والجداول على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء والذي سيكون مخصصاً لكل ما يتمّ استلامه وتوزيعه من مساعدات".



وقال "ميقاتي طلب من الوزراء والموظّفين المعنيين تحمّل مسؤولياتهم في هذا العمل".



واضاف " نعمل مع الـUNICEF لتوزيع حصص النظافة لتخفيف الأمراض".