فرنجية: أولويتنا وقف العدوان... وبري لا يزال يدعم ترشيحي

أكد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أن "أولويتنا وقف العدوان، والمهم اليوم أن نخرج موحدين بعد هذا العدوان وأن ينتصر لبنان."



وأشار من عين التينة إلى أنه "إذا انكسر أي فريق في لبنان، فكل لبنان سيخسر، والأهم أن يكون بلدنا منتصرًا،" معتبرًا أن "لا وجود لرئيس يرضي الجميع."



وقال: "برأيي، نريد رئيسًا فعليًا وشرعيًا وأن يكون وطنيًا وعربيًا."



ورأى أنه "على الرئيس المقبل أن يوحد اللبنانيين حول من هو العدو ومن هو الصديق."



ولفت إل أن "الرئيس بري لا يزال يدعم ترشيحي، والبعض أعلن إستسلامه قبل المعركة."





