طلب من مديرية الجمارك لائحة بالمعلومات المتعلقة بالهبات والمساعدات والبضائع الداخلة الى لبنان بموجب أذونات خاصة

طلبت رئاسة مجلس الوزراء في كتاب وجهه المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، من المديرية العامة للجمارك، لائحة بالمعلومات المتعلقة بالهبات والمساعدات والبضائع التي تم إدخالها الى الاراضي اللبنانية بموجب أذونات خاصة باستثناء ما يتعلق منها بالسفارات والاجهزة الامنية والعسكرية.