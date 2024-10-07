جنبلاط من شانيه: لن نربط مصيرنا بمصير غزة

أعلن الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط بعد اجتماع للهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز ان "قضية تسمية الرئيس الوفاقي ليست بجديدة وأشدد على أهمية دور اللجنة الخماسية ولا بد لمشاركة أفعل لبعض الدول بالخماسية".



وقال " اجتمعنا منذ أسبوع عند الرئيس نبيه بري بحضور الرئيس نجيب ميقاتي واتفقنا على استنكار العدوان وأهمية وحدة اللبنانيين والتزام لبنان بالقرار 1701 ولن نربط مصيرنا بمصير غزة والاجتماع كان واضحاً".



واضاف: "لا نملك أي صفة لاستبعاد أفرقاء آخرين من الاجتماع الثلاثي في عين التينة وكلّفنا نوابًا لاستكمال الجولة على كلّ الكتل النيابية".



وتحدّث الشيخ سامي أبي المنى من شانيه قائلا: "تمادى الشر الى أبعد الحدود ولم تعد لغة العقل تتكلم وأفسح المجال امام لغة الدمار من غزة الى لبنان".



واضاف "لتعزيز ثقتنا بالدولة والتفاهم والتلاقي والعودة إلى الحوار لان لبنان يوجه خطرا وجوديا، ولموقف موحد وتضامن وطني لوقف اطلاق النار فورًا ونهائيًا وتطبيق 1701 وتمكين الجيش اللبناني".



واعتبر النائب فراس حمدان ان "لا مكان للرهانات الخاطئة ولا رفاهية في التعطيل والمناكفات وللتوجه إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس بشكل فوري يكون ضمانة لكل اللبنانيين".