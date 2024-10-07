بري شكر الاردن لجهوده المستمرة لإسناد لبنان وأمنه واستقراره

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وقوف المملكة المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه.



وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري بدوره، أثناء لقائه الصفدي، شكر لبنان لمواقف الملك عبدالله الثاني وجهوده المستمرة لإسناد لبنان وأمنه واستقراره ووقف العدوان الإسرائيلي عليه.



وكان الأردن سيّر بتوجيه من جلالة الملك سبع طائرات مساعدات إلى لبنان نقلت ١١٠ طناً من المواد الغذائية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية منذ بدء العدوان الإسرائيلي عليه.