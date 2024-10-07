السفارة البريطانية: وصول المساعدات الطبية والانسانية الى مطار بيروت امس الاحد بقيمة 15مليون جنيه إسترليني

أعلنت السفارة البريطانية في بيان انه "وصلت امس الاحد الى مطار بيروت الدولي المساعدات البريطانية لمساعدة المتضررين من الصراع القائم في لبنان، وهي عبارة عن امدادات طبية طارئة وجزء من المساعدات الإنسانية بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني التي أعلنا عنها سابقاَ".