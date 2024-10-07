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حزب الله أطلق نحو 135 صاروخا على إسرائيل الاثنين
أخبار لبنان
2024-10-07 | 10:24
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حزب الله أطلق نحو 135 صاروخا على إسرائيل الاثنين
أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق نحو 135 صاروخا على اسرائيل الاثنين، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس.
وقال الجيش في بيان "حتى الساعة الخامسة مساء (14,00 ت غ)، عبرت نحو 135 قذيفة صاروخية أطلقها حزب الله من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين دوت صفارات الإنذار بشكل متكرر في شمال إسرائيل.
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