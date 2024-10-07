للمرة الثانية اليوم... حزب الله يستهدف بالصواريخ مناطق شمال حيفا

أعلن حزب الله أنه استهدف للمرة الثانية اليوم الاثنين مناطق تقع شمال مدينة حيفا في إسرائيل، بعيد سلسلة غارات إسرائيلية على عشرات البلدات والقرى في جنوب لبنان.



وقال الحزب في بيان إن مقاتليه قصفوا "مجموعة من الكريات (بلدات) شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة"، وذلك "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".