مساعدات قطرية تصل يوم غد إلى بيروت ووزيرة التعاون الدولي القطرية تقود الجسر الجوي

تصل غداً إلى بيروت المساعدات المقدمة من دولة قطر.



وتقود الجسر الجوي وزيرة التعاون الدولي القطرية لولوة الخاطر، ويستقبلها منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين.



وتلتقي لولوة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي ، كما تقوم بجولة على احد مراكز الإيواء.