حزب الله لن يستهدف القوات الإسرائيلية قرب مارون الراس لحماية حياة قوات اليونيفيل: إسرائيل تستخدم دروعا بشرية

أصدر حزب الله تعليمات إلى عناصره أمس الأحد بعدم استهداف القوات الإسرائيلية بالقرب من قاعدة لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان(اليونيفيل) في بلدة مارون الراس، واتهم إسرائيل باستخدام قوات حفظ السلام دروعا بشرية.



جاء ذلك في بيان لحزب الله أذاعته قناة الميادين اليوم الاثنين نقلا عن أحد مقاتلي حزب الله الميدانيين.



وقال البيان "يحاول العدو الإسرائيلي الاتخاذ من قوات اليونيفل الدولية دروع بشرية للتغطية على فشله في التقدم باتجاه القرية، خصوصا بعد محاولاته الفاشلة والمتكررة في أكثر من محور للتقدم باتجاه مارون الراس وخسارته العشرات من جنوده بين قتيل وجريح".