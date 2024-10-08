سلوم: لائحة من الصيادلة المتطوعين في تصرّف المرضى النازحين

نشر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في بيان، لائحة من الصيادلة المتطوعين مع أرقام هواتفهم، "لتكون في تصرّف المرضى النازحين لتقديم كل أشكال الاستشارات والارشادات اللازمة".