الولايات المتحدة حضّت إسرائيل على عدم شنّ أيّ هجوم على مطار بيروت

حضّت الولايات المتحدة إسرائيل على عدم شنّ أيّ هجوم على مطار بيروت أو الطرق المؤدية إليه.



ويوجّه الجيش الإسرائيليّ ضربات مكثّفة ضدّ حزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إنّ الأهمية تكمن ليس فقط في أن يبقى المطار مفتوحًا، بل أن تظل الطرق المؤدية إليه مفتوحة أيضا، بهدف تمكين الراغبين بمغادرة لبنان من رعايا أميركيين ورعايا دول أخرى.