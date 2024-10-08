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ميقاتي عقد اجتماعات اقتصادية ومالية مع زواره: المطلوب في هذه المرحلة أن نتعاون جميعا
أخبار لبنان
2024-10-08 | 06:31
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ميقاتي عقد اجتماعات اقتصادية ومالية مع زواره: المطلوب في هذه المرحلة أن نتعاون جميعا
عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات اقتصادية ومالية في السراي، في اطار معالجة الملفات الراهنة وتداعيات النزوح الناتج عن العدوان الاسرائيلي على لبنان.
الهيئات الاقتصادية
وفي هذا السياق، إجتمع رئيس الحكومة مع وفد موسع من "الهيئات الاقتصادية" برئاسة الوزير السابق محمد شقير، وقال أمامهم: "لقد مررنا بظروف صعبة وفي بعض الأوقات كانت قوتنا بضعفنا أما اليوم فإن قوتنا بوحدتنا. تعلمون، نأمل الانتهاء من هذا العدوان في أسرع وقت ممكن. المطلوب في هذه المرحلة أن نتعاون جميعا نحن اللبنانيين ونبحث في كيفية التعاون مع بعضنا البعض، لكي تبقى الدورة الاقتصادية قائمة بما يساعد في مواجهة ما نعاني منه".
وبعد الاجتماع، قال شقير: "أكدنا لميقاتي وقوف الهيئات الاقتصادية الى جانب الحكومة، وبالتأكيد تحدثنا عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي، لن أتكلم عن الوضع الاقتصادي لأنه في أيام الأزمات السابقة كنا نقول إن هناك تراجعا في حدود 30 و40 في المئة، أما اليوم فأستطيع أن أؤكد أن الاقتصاد شبه صفر، ما عدا بعض المؤسسات المعنية بالمواد الغذائية، ولكن نحن في القطاع الخاص نحاول ان نبقى صامدين لكي نمرر هذه المرحلة الصعبة".
وأضاف: "أكدنا مع الرئيس ميقاتي ـمرين أساسين، الاول وجوب انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن، وأنا مستغرب بكل صراحة من أن بعض الأشخاص يضعون العراقيل في هذا الموضوع رغم الوضع الذي نمر فيه، فهل ننتظر أنّ يحترق البلد بأكمله لا سمح الله، او ننتظر مصائب أكبر كي ننتخب رئيسا للجمهورية؟. نتمنى الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وأن نضع العقد والمشكلات والأنانية الشخصية جانبا لكي نستطيع إنقاذ البلد".
وتابع:" اما الأمر الثاني، فقد اكدنا ألا شي يحمي لبنان الا وحدتنا الوطنية، فيجب ان نحافظ على هذه الوحدة لكي تبقى قوية وان نقف الى جانب بعضنا البعض، وما رأيناه يؤكد ألا ملاذ لنا سوى الدولة".
وردا على سؤال، قال: "نعيش حاليا كل ساعة بساعة، وهمنا هو البحث عن الاستمرار في الحد الأدنى وسنعمل على تقديم افكار لميقاتي لكي نستطيع الاستمرار ودفع رواتب الموظفين".
ثم استقبل ميقاتي وفدا من "نقابة خبراء المحاسبة المجازين" برئاسة النقيب ايلي عبود. وقال الرئيس ميقاتي خلال الاجتماع: "أردت عقد هذا اللقاء معكم لطلب مساعدتكم في الإشراف على عملية التدقيق بكل المساعدات التي تصل، ان كانت عينة او مادية، ومساعدتنا في المراقبة وإصدار تقارير أسبوعية وشهرية عن كل المساعدات التي تصل بكل شفافية، كما اطلب منكم ايضا تزويدي بأي اقتراحات وقد تسلّمت البعض منها ومنها عدم مقاربة الضرائب بتاتا، بل تحسين الجباية بشكل عام".
من جهته، قال عبود: "دعانا ميقاتي كنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان للتشاور في الامور الوطنية ودورنا في هذه المرحلة العصيبة، وفهمنا منه انه في صدد دعوة كل نقابات المهن الحرة والهيئات الاقتصادية التي هي عصب الحياة الوطنية الى اللقاء والتشاور".
اضاف: "بحثنا مع ميقاتي في أن يكون لنا دور فعال في الرقابة على كل المنح المقدمة من الهيئات الدولية او الخاصة، أو التقديمات العينية أو النقدية، وسنقوم بدورنا كمجلس وكنقابة، وبمشاركة اللجنة التقنية، لنسهم بدورنا الرقابي ضمن مساهمتنا الوطنية. كما بحثنا في امور أخرى في سياق الاجتماع كدورنا الوطني الذي تقدمنا به لتفعيل الجباية الضريبية في هذا الوقت الضائع، وان شاء الله تتوقف الحرب في لبنان، وهناك مشاريع كثيرة مثل تفعيل الجباية الضريبية والمنصة الإلكترونية والفاتورة الالكترونية سيباشر الرئيس ميقاتي بها، وسنضع خبراتنا بتصرف الحكومة اللبنانية".
وردا على سؤال عن موعد بدء الرقابة، قال: "إن الوزير ناصر ياسين سيكون مسؤولا عن هذا الملف، وهناك إجراءات وضعت لتأمين الشفافية ولمنع أي التباس، وأي هدر، أو استفادة، وسنقوم بمراجعة هذه الإجراءات للتأكد من فاعليتها، ومن حسن تصميمها لمنع اي استفادة من أي شخص في اي موقع كان، وبعدها ستكون الرقابة في مرحلة توزيع هذه المساعدات أكانت عينية أو نقدية".
وأضاف: "لم تبدأ بعد الهبات، وعندما ترد الهبات هناك آلية ستوضع قيد التنفيذ وستوزع على القائمقامين. كما ان هناك آلية ستوضع لمعرفة من هم الفرقاء المعنيون بتوزيع هذه الهبات، ونحن سنراقب لمنع أي هدر أو أي سرقة".
كذلك، استقبل ميقاتي رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا مع ميقاتي أوضاع الجامعة، وبعد قرار وزير التربية إمكانية التحضير لمباشرة الدراسة في الجامعة اللبنانية، سنعقد اجتماعات مع العمداء المدراء لبدء التحضير للخطوات المقبلة إن شاء الله في وقت قريب".
أخبار لبنان
ميقاتي
الهيئات الاقتصادية
خبراء المحاسبة المجازين
الجامعة اللبنانية
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