أدرعي: قوات لواء غولاني تسيطر على مجمع تابع لعناصر "حزب الله"

#عاجل قوات لواء جولاني تسيطر على مجمع تابع لعناصر حزب الله في جنوب لبنان وتدمر داخله وسائل قتالية



🔸خلال عمليتها البرية كشفت قوات جولاني في جنوب لبنان على مجمع قتالي يطل على بلدات شمالية مجاورة للحدود.



🔸لقد عثرت القوات داخل المجمع على منزل سكني وبستان زيتون الى جانب منصة… pic.twitter.com/8gdR4I3B7W — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 8, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ افيخاي أدرعي أنّ "قوات لواء غولاني تسيطر على مجمع تابع لعناصر "حزب الله" في جنوب لبنان وتدمر داخله وسائل قتالية".وقال إنّ خلال عمليتها البرية، كشفت قوات غولاني في جنوب لبنان على مجمع قتاليّ يطل على بلدات شمالية مجاورة للحدود.وأوضح أنّ "عثرت القوات داخل المجمع على منزل سكنيّ وبستان زيتون إلى جانب منصة صاروخية محملة وجاهزة للاطلاق نحو بلدات الشمال".ولفت إلى أنّه "تم العثور على بنى تحتية تحت الأرض، حفر اختباء، ومساحات مكوث واستعداد كان يستخدمها عناصر حزب الله".وقال: "في داخل المنزل السكني، تم العثور على مكان للتجهيز ليتم تدمير مخزون من الوسائل القتالية شمل منصات، شبكات تمويه، وسترات للقتال وصواريخ مضادة للدروع. كما تم كشف وتدمير أسلحة مخصصة للكمائن."