أدرعي: قوات لواء غولاني تسيطر على مجمع تابع لعناصر "حزب الله"

#عاجل قوات لواء جولاني تسيطر على مجمع تابع لعناصر حزب الله في جنوب لبنان وتدمر داخله وسائل قتالية
🔸خلال عمليتها البرية كشفت قوات جولاني في جنوب لبنان على مجمع قتالي يطل على بلدات شمالية مجاورة للحدود.
🔸لقد عثرت القوات داخل المجمع على منزل سكني وبستان زيتون الى جانب منصة… pic.twitter.com/8gdR4I3B7W
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 8, 2024
#عاجل قوات لواء جولاني تسيطر على مجمع تابع لعناصر حزب الله في جنوب لبنان وتدمر داخله وسائل قتالية
🔸خلال عمليتها البرية كشفت قوات جولاني في جنوب لبنان على مجمع قتالي يطل على بلدات شمالية مجاورة للحدود.
🔸لقد عثرت القوات داخل المجمع على منزل سكني وبستان زيتون الى جانب منصة… pic.twitter.com/8gdR4I3B7W