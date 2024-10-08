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الجنرال بورتولانو أكد خلال لقائه وزير الدفاع استمرار دعم إيطاليا للبنان وجيشه

أخبار لبنان
2024-10-08 | 07:32
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الجنرال بورتولانو أكد خلال لقائه وزير الدفاع استمرار دعم إيطاليا للبنان وجيشه
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الجنرال بورتولانو أكد خلال لقائه وزير الدفاع استمرار دعم إيطاليا للبنان وجيشه

شدد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتطبيق النداء المشترك الفرنسي الأميركي بدعم من الاتحاد الاوروبي ودول عربية وغربية من أجل وقف فوري لاطلاق النار.

وأكد الوزير سليم التزام لبنان الدائم بالقوانين والمواثيق والقرارات التي تصدر عن المجتمع الدولي والتزامه القرار 1701 وكل مندرجاته. 

وأطلع وزير الدفاع خلال لقائه بعد ظهر اليوم في مكتبه في اليرزة، رئيس أركان الدفاع الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو والوفد المرافق في حضور السفير الإيطالي لدى لبنان فابريتسيو مارتشيللي، على ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من مجازر بحق الشعب اللبناني ما يؤكد على النهج العدواني في القتل والتدمير وعدم إحترام القوانين الدولية والإنسانية.

وتم في خلال اللقاء عرض للتعاون العسكري بين البلدين وأهمية الدور الذي تقوم به الوحدة الايطالية في اطار القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) كما البعثة العسكرية الإيطالية في لبنان.

وأكد الجنرال بورتولانو "استمرار دعم إيطاليا للبنان وجيشه لا سيما في الظروف التي تمر بها البلاد".
 

أخبار لبنان

إيطاليا

لبنان

موريس سليم

لوتشيانو بورتولانو

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