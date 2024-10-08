قائد الجيش استقبل رئيس أركان الجيش الإيطالي... وهذا ما جرى بحثه

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس أركان الجيش الإيطالي الجنرال Luciano Portolano بحضور السفير الإيطالي لدى لبنان Fabrizio Marcelli، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشَي البلدَين.