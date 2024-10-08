كوريا الجنوبية تقدم 3 ملايين دولار أميركي إلى لبنان

تقدم حكومة جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) مبلغ 3 ملايين دولار أميركي إلى لبنان استجابة لـ"نداء لبنان العاجل" الذي قدمه مكتب رئيس مجلس الوزراء ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.



ويهدف هذا الدعم الإنساني الأساسي إلى تخفيف معاناة الأشخاص الذين نزحوا وتأثروا بالنزاع. وتعترف كوريا الجنوبية بصمود الشعب اللبناني وتصميمه، آملة أن يوفر هذا الدعم بعض الراحة لأولئك الذين يواجهون صعوبات نتيجة للأزمة الحالية.



وأعلنت جمهورية كوريا أنها تقف متضامنة مع لبنان وشعبه، مؤكدة من جديد التزامها بدعم الجهود الإنسانية في البلاد.



وأعربت عن تعاطفها العميق مع جميع المتأثرين، معلنة التزامها بتقديم المساعدة حيث تشتد الحاجة إليها.



بالإضافة إلى ذلك، ستعلن الحكومة الكورية عن مساهمتها في "خطة الاستجابة للبنان" لعام 2024 في الوقت الملائم، مما يعزز روح التعاون والدعم الطويل الأمد بينما يمر لبنان في هذه الظروف الصعبة.