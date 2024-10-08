وزير الصحة تسلم مساعدات ومستلزمات طبية مقدمة من فرنسا بالتعاون مع قطر

تسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض بعد ظهر اليوم، في القاعدة العسكرية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، شحنة مساعدات أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من الدولة الفرنسية، في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية لولوة بنت راشد الخاطر والسفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.



وللمناسبة، قال الوزير الأبيض: "هذه الطائرة الثالثة التي تصل اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي. والجهد الذي نراه، هو جهد مشترك بين دولة قطر وفرنسا لإيصال المساعدات الى لبنان وهذا سوف يثمر سهولة أكثر وكمية أكبر من المساعدات التي ستصل الى لبنان".



الوزيرة القطرية



من جهتها، قالت الوزيرة القطرية: "تعاوننا مع الجمهورية الفرنسية ليس التعاون الأول، فقد سبق لنا وتعاونا في غزة تعاونا تنمويا وإغاثيا".



وأضافت: "لا شك أن للبنان الشقيق خصوصية سواء لدولة قطر أم الجمهورية الفرنسية وهي رسالة تعاون بأن كل المجتمع الدولي يقف الى جانب لبنان في هذه الظروف".



السفير ماغرو



بدوره، أثنى السفير ماغرو على التعاون مع دولة قطر لمساعدة لبنان، مشيرا الى أن "هذا التعاون أيضا، هو رسالة الى المجتمع الدولي لمساعدة لبنان".