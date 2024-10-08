رائد برو للـLBCI: استعدنا عافيتنا ونسطّر أروع البطولات على الجبهة

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو أن "حزب الله" استطاع في الفترة الأخيرة أن يتلقف الصدمة واستطاع استيعابها والعمل على معالجتها.



واعتبر في اتصال مع الـLBCI، أن "الضربة التي تعرض لها حزب الله لو تعرضت لها جيوش كبيرة لما كانت لتخرج منها بهذه السرعة القياسية التي نعبّر عنها حاليا".



وقال النائب رائد برو: "منظومتنا عادت لتعمل بشكل كامل ونحن حزب يستطيع أن يرمّم نفسه بالفطرة".



وأضاف: "استعدنا عافيتنا ونسطّر أروع البطولات على الجبهة".