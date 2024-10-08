طائرة عسكرية فرنسية لإجلاء نحو 50 شخصا من لبنان الثلاثاء

خصصت فرنسا طائرة نقل عسكرية من طراز A400M لإجلاء نحو خمسين شخصا يرغبون بمغادرة لبنان في ظل التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، ويتوقع أن تصل الى باريس الثلاثاء، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر معنية بالملف.



وبحسب مصدر مقرب من السلطات الفرنسية، فغالبية من يتم إجلاؤهم هم أشخاص من فئات ضعيفة لم يتمكنوا من حجز تذاكر سفر على متن رحلات تجارية.



وتكفلت السلطات الفرنسية الأسبوع الماضي بحجز تذاكر على متن رحلات تجارية من بيروت لنقل مئات من رعاياها المرضى أو المسنّين أو الموجودين بمفردهم.



ويقدّر عدد الفرنسيين الموجودين في لبنان بنحو 24 ألف شخص، غالبيتهم من حاملي الجنسية المزدوجة.