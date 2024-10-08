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الجميل التقى حاصباني... تنسيق خطوات المعارضة لمواكبة المرحلة

أخبار لبنان
2024-10-08 | 11:26
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الجميل التقى حاصباني... تنسيق خطوات المعارضة لمواكبة المرحلة
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الجميل التقى حاصباني... تنسيق خطوات المعارضة لمواكبة المرحلة

عرض رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل مع النائب غسان حاصباني للأوضاع والمواقف التي أطلقت مواكبة للتطورات. 

وتم التشديد في خلال اللقاء على المواقف الثابتة التي أطلقتها المعارضة. 

وقال حاصباني، إن اللقاء جاء استتباعاً لكل النقاشات التي جرت في هذه الظروف الدقيقة بين مكونات المعارضة لإبقاء التنسيق الدائم مؤكداً أن الشعب اللبناني يعاني من ظروف استثنائية وأنه لا يمكن تركه في هذه المرحلة التي تتطلب تكاتفاً وموقفًا وطنيًا والتعاون الشامل على مستوى المعارضة للخروج من المأساة والدمار والحرب التي أستجر اليها من دون ارادته.

واعتبر حاصباني أن هذه المرحلة استثنائية وتتطلب تعاوناً استثنائياً ولا يمكن ترك الوضع قائماً كما هو وهنالك حاجة الى وقفات وتعاون شامل على مستوى المعارضة للوصول الى الخواتيم السليمة على ان تستكمل بخطوات لاحقة ليخرج اللبنانيون موحدين ونمنع جر لبنان الى مواجهات هو غير قادر على تحمل تبعاتها.

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