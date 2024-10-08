رئيس المجلس الاتحادي في الامارات لبري: الوقوف الى جانب لبنان وشعبه

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً من رئيس المجلس الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة صقر غباش الذي أكد الوقوف الى جانب لبنان وشعبه وإتخاذ كل التدابير لتوفير الإحتياجات الطارئة للبنانيين وفتح باب التبرعات من قبل الشعب الإماراتي للبنان.



وشدد بري بدوره على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار .



وشكر بري الامارات رئيساً وحكومة ومجلساً وشعباً، مشددا على ضرورة العمل لحل سياسي يتقدمه وقف إطلاق النار.



وتمنى نقل هذا المطلب الى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.