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تقرير لجنة الطوارئ الـ13: 2119 شهيدا منذ بدء الاحداث و10019 جريحاً
أخبار لبنان
2024-10-08 | 12:03
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تقرير لجنة الطوارئ الـ13: 2119 شهيدا منذ بدء الاحداث و10019 جريحاً
وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين التقرير الرقم 13 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن.
وجاء في التقرير:
"خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 137 غارة جوية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 9400 إعتداء.
صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 36 شهيداً و150 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2119 شهيداً و10019 جريحاً.
لتاريخه تم فتح 990 مركزاً لاستقبال النازحين منها 781 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.
لتاريخه تم تسجيل 181700 نازح في مراكز الايواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية.
تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.
من تاريخ 23 أيلول لغاية 8 تشرين الأول سجّل الامن العام عبور 304897 مواطناً سورياً و 107333 لبنانياً إلى الأراضي السورية.
ستتولى لجنة الطوارئ الوزارية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين على صعيد المحافظات ضمن آلية واضحة وشفافة حددت في الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء".
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