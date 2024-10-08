فرنسا وقطر أرسلتا مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان... بارو: إذا لم نفعل شيئا فإن لبنان قد يصبح شبيها بسوريا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا وقطر أرسلتا مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.



واشار بارو أمام المشرعين في البرلمان إلى أنه "إذا لم نفعل شيئا، فإن لبنان قد يصبح غدا شبيها بسوريا، مركز لعدم الاستقرار بسبب التهريب والإرهاب، ونقطة انطلاق لأعداد كبيرة من المدنيين المهاجرين الباحثين عن ملجأ في أوروبا".



وكشفت مصادر دبلوماسية طلبت عدم الكشف عن هوياتها أن طائرات عسكرية فرنسية وقطرية نقلت نحو 27 طنا من الأدوية والاحتياجات الأساسية، منها أغطية ومستلزمات للنظافة.