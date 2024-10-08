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الراعي استقبل المجلس التنفيذي للرابطة المارونية... كرم: لترك مسرح العمليات العسكرية للجيش

أخبار لبنان
2024-10-08 | 12:30
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الراعي استقبل المجلس التنفيذي للرابطة المارونية... كرم: لترك مسرح العمليات العسكرية للجيش
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الراعي استقبل المجلس التنفيذي للرابطة المارونية... كرم: لترك مسرح العمليات العسكرية للجيش

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة السفير خليل كرم الذي قال بعد اللقاء: "زرنا صاحب الغبطة لنفضي إليه بهواجسنا ومخاوفنا من هذه الحرب التي فرضت علينا".
 
وأضاف: "اننا لا نزال بعيدين عن ادراك نهاية النفق، ونحن في الرابطة قررنا أن نساند إخوتنا الذين هجروا قسرا من الجنوب والبقاع وبيروت وتوزعوا على مراكز الإيواء في مختلف المناطق، لقد فتحنا حسابا خاصا لهذه الغاية لتلقي تبرعات المحسنين".
 
وأكد أن "الرابطة تؤيد طروحات الراعي الوطنية ودعواته الدائمة للبنانيين للتلاقي تحت سقف الدستور وتحييد الوطن عن صراع المحاور الخارجية، وانتخاب رئيس للجمهورية يلتف من حوله اللبنانيون ويقود مسيرة الإنقاذ الفعلي للبلاد".
 
وقال: "تدعو الرابطة إلى احترام ارادة الشعب اللبناني باستعادة الدولة قرار الحرب والسلم وفصل الساحة اللبنانية عن أي ساحة أخرى، كما تطالب بترك مسرح العمليات العسكرية للجيش اللبناني الذي هو درع الوطن ودرع اللبنانيين قاطبة".

أخبار لبنان

الراعي

الرابطة المارونية

خليل كرم

الحرب

جيش

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