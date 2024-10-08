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نتنياهو: قمنا بتصفية نصر الله وخليفته وخليفة خليفته
أخبار لبنان
2024-10-08 | 12:45
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نتنياهو: قمنا بتصفية نصر الله وخليفته وخليفة خليفته
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نتنياهو: قمنا بتصفية نصر الله وخليفته وخليفة خليفته
وجَّه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتيناهو رسالة إلى اللبنانيين.
وقال نتنياهو في الرسالة: "الوقت الآن لكي تستعيدوا بلادكم وإلا فإن حزب الله سيواصل محاربة إسرائيل من مناطق سكانية".
وأضاف: "قمنا بتصفية نصر الله وخليفته وخليفة خليفته وحزب الله أصبح أضعف الآن مما كان عليه منذ سنوات طويلة".
وحذّر نتنياهو شعب لبنان من أنه سيواجه "دمارا ومعاناة" أشبه بما يواجهه الفلسطينيون في قطاع غزة إذا لم "يحرّر" بلده من حزب الله.
وقال: "لديكم فرصة لإنقاذ لبنان قبل أن يقع في هاوية حرب طويلة الأمد ستؤدي إلى دمار ومعاناة أشبه بما نشهده في غزة".
وأضاف: "أقول لكم، يا شعب لبنان، حرروا بلدكم من حزب الله لكي تتوقف هذه الحرب".
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