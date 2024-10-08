الاسد اكد لغراندى استعداده للتعاون لمواجهة الازمة الانسانية المتفاقمة في لبنان

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال استقباله مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، خطورة الوضع الإنساني في المنطقة كلها.



وشدد الاسد على استعداد سوريا للتعاون مع المنظمات الدولية لاسيما المفوضية لمواجهة الأزمة الإنسانية في لبنان رغم كل الصعوبات التي تواجهها سوريا أصلاً.