ميلر: دعوة حزب الله لوقف إطلاق النار تظهر أنه أصبح في موقف دفاعي

رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن "دعوة حزب الله لوقف إطلاق النار اليوم تظهر أنه أصبح في موقف دفاعي"، معتبرا أن " هذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى الوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه".



وقال: "أولاً، لقد رأيت هذه التقارير التي تفيد بأن حزب الله يريد الآن وقف إطلاق النار، ومنفصل عن غزة، نعم، منفصل عن غزة، حيث يريد وقف إطلاق النار وفقًا لشروطه. وأعتقد أن ردي الأولي على هذا هو: أين كانوا طوال العام؟".



وتابع ميلر:" لمدة عام كامل، كان العالم يطالب حزب الله بوقف الهجمات عبر الحدود على إسرائيل، ولمدة عام، قال حزب الله إنه لن يفعل ذلك إلا إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة. لقد ربطوا بين الاثنين. والآن، بعدما أصبح حزب الله في موقف دفاعي ويتلقى الضربات، فجأة غيروا موقفهم ويريدون وقف إطلاق النار".



وأكد ميلر أن الولايات المتحدة "تواصل، في النهاية، السعي إلى حل دبلوماسي لهذا الصراع".