حزب الله يعلن تصدّيه لمحاولتي تسلل لقوات إسرائيلية في جنوب لبنان

أعلن حزب الله أنه تصدّى بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء لمحاولتي تسلل لقوات إسرائيلية عند الحدود، غداة إعلان اسرائيل توسيع عملياتها البرية في جنوب لبنان.وأفاد الحزب بأنه مقاتليه قاموا عند الساعة 00,15 (21,15 ت غ الثلاثاء) "بِتفجير عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا" الحدودية. وفي بيان منفصل، أشار الحزب الى أن عناصره استهدفوا قوة إسرائيلية "بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية" لدى محاولتها التقدم "عند الساعة 4:55 (01,55 ت غ)" فجر الأربعاء باتجاه منطقة اللبونة الحدودية في جنوب غرب البلاد.