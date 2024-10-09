الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض "مقذوفين" أطلقا من لبنان نحو مناطق ساحلية

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء اعتراض "مقذوفين" أطلقا من لبنان بعد دوي صفارات الانذار في مناطق ساحلية عدة جنوب مدينة حيفا.كما أطلقت صفارات الانذار في مناطق أخرى بشمال اسرائيل الأربعاء. وأعلن الجيش الثلاثاء أنه رصد إطلاق حزب الله "نحو 180 مقذوفا" لا سيما في اتجاه حيفا ومناطق شمال البلاد.