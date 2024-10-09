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27
o
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27
o
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o
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o
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قرى وبلدات في الجنوب تعرضت لقصف إسرائيلي استمر حتّى الصباح...
أخبار لبنان
2024-10-09 | 03:02
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قرى وبلدات في الجنوب تعرضت لقصف إسرائيلي استمر حتّى الصباح...
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