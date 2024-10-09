2119 شهيدا و 10019 جريحا في لبنان منذ بدء العدوان

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد ستة وثلاثين شخصا وإصابة مئة وخمسين بجروح.



بذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان إلى 2119، والجرحى إلى 10019.